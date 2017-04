Avvocato matrimonialista, di famiglia, civilista, divorzista o penalista?

Prima di tutto è bene fare chiarezza sulla questione perché oggi non esiste un particolare albo nel quale un avvocato è obbligato a iscriversi secondo le materie di propria competenza del suo operato.

Qualsiasi tipo di specializzazione è puramente una scelta personale dell’avvocato che ha affinato il suo operato in un determinato ambito. Oppure, come spesso accade, un avvocato opera in qualsiasi settore del diritto non prediligendo un specializzazione precisa.

Chi è l’avvocato matrimonialista?

Questo tipo di avvocato è un professionista che si occupa, in via prevalente ma non esclusiva come detto, di “diritto di famiglia”. Nel diritto di famiglia rientrano:

Divorzi

Accordi di convivenza

Separazioni e modifiche

Dinamiche connesse ai rapporti tra genitori e figli

Adozioni

Sottrazioni di minori

La consultazione di un avvocato matrimonialista può aiutare a capire quali siano i diritti e doveri nell’ambito di un’unione, oltre che a comprendere quali possibilità offre l’ordinamento a tutela della famiglia.

In conclusione è importante identificare il termine familiarista come il più adeguato e corretto, poiché abbraccia tutte le questioni che riguardano la famiglia, dalle coppie che convivono alle famiglie allargate, sino ad arrivare alle coppie gay.

Molte questioni famigliari spesso sfociano nel penale, quindi un avvocato familiarista dovrebbe avere anche delle competenze in diritto penale della famiglia.

Chi sono l’avvocato penalista e civilista?

Ricordando che non esiste una differenziazione legale fra gli avvocati in base alle specializzazioni e che dipende soltanto da scelte personali del singolo professionista, ci sono delle volte che, però, è obbligatorio scegliere un avvocato civilista o penalista.

L’avvocato penalista è specializzato nel diritto penale, cioè l’insieme di tutte quelle regole con cui lo Stato punisce comportamenti etichettati come pericolosi o dannosi per la collettività.

L’avvocato civilista è specializzato esclusivamente nel campo del diritto civile, cioè l’insieme di tutte quelle norme che regolano i diritti e i doveri delle persone.

A determinare se una norma sia di diritto civili o penale è la legge.

La violazione di una norma penale ha come conseguenza la comminazione di una pena, è quindi importante rivolgersi ad un avvocato specializzato nel campo, che sia un avvocato penalista Como, o di qualsiasi altra città.