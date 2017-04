Il portale nazionale dedicato all’autospurgo e al pronto intervento fognature

Da un recente studio condotto sulle ditte di spurgo in tutta Italia autospurgo.it è risultato il miglior portale a livello nazionale per il pronto intervento fognature private e pubbliche.

Cosa offre il portale?

Il portale si pone come punto di riferimento per tutti gli utenti, sia privati che aziende, che necessitano di un servizio di spurgo programmato o urgente.

Una volta aver contattato l’operatore per lo spurgo per telefono o per mail l’utente riceve un preventivo gratuito e senza impegno. Dopo aver accettato il preventivo può attendere l’autobotte direttamente a casa o sul posto in cui vi è il guasto.

Quando contattare l’autospurgo?

Potete rivolgervi ad un autospurgo in molte occasioni. Vi elenchiamo le più comuni:

quando a causa di un acquazzone o di una perdita d’acqua un vano si è allagato

quando dovete effettuare la pulizia di una fossa biologica o di un pozzetto nero

quando dovete ri-progettare ex novo un impianto fognario

quando non trovate da dove parte una perdita d’acqua e dovete effettuare una video-ispezione alle condotte

Come calcolare il costo dell’autospurgo?

Per aiutarvi nel calcolo della spesa per la chiamata di uno spurgo la ditta ha messo online un listino prezzi orientativo per far orientare i clienti sul costo/prezzo di un’autospurgo (segui il link per visionare il listino prezzi di uno spurgo).

Il preventivo è sempre gratuito e la richiesta verrà soddisfatta senza impegno dagli operatori. Provate il servizio e rimarrete soddisfatti!