La notte di Riccione

La Perla Verde dell’Adriatico, com’è definita la romagnola Riccione è un vero e proprio concentrato di locali che prendono vita al calar delle tenebre e che compongono la ricchissima e variegata offerta dedicata a quel popolo della notte che ama ballare e divertirsi in compagnia.

Sulle colline di Riccione e anche nella vicina Misano, trovano sede le più famose discoteche italiane che propongono stili differenti che sono però accumunati dall’identico denominatore: il divertimento.

Questi celebri locali, oltre ad essere veri luoghi di movida, sono anche dei punti dove nascono mode e tendenze che poi varcano i confini per raggiungere le discoteche di tutto il mondo.

Per questa ragione, i migliori DJ internazionali sono spesso gli animatori delle consolle presenti in queste discoteche dove non è raro incontrare professionisti del calibro di Coccoluto, Tiesto, Van Dyk, Ralf, Carlo Cox, Prezioso e altri ancora.

Nessun’altra località in Italia, può vantare una concentrazione di locali notturni così famosi come quelli che si trovano su questa parte della Romagna. Tra i più famosi si possono citare Cocoricò, Peter Pan, Villa delle Rose, Narciso, Pascià e Byblos che ora vedremo in dettaglio.

Considerata in vero tempio della techno, il Cocoricò è conosciuta a livello internazionale. Sua caratteristica è la forma a piramide in vetro dove si esibiscono i più importanti rappresentanti della musica Minimal, Electro-House e Techno. Ben tre sono le sale di cui la principale collocata sotto la piramide dove si ascolta solo Techno. In quella chiamata Titilla i dj propongono Tech-House e Deep e una terza sala dove si suona ambient e electro-house.

E’ il locale più trend più grande della Romagna che offre due discoteche: una per l’inverno e l’altra per l’estate. E’ il Peter Pan discoteca di classe che applica una severa selezione all’ingresso che si basa sull’abbigliamento e sull’età. Molti i dj di fama che propongono la loro musica. Il locale si compone di due sale di cui una principale dove si trova una estesa pista da ballo incorniciata da tavolini prenotabili, e una più piccola dove si ascolta una intima musica di atmosfera.

Villa delle Rose è collegata al Peter Pan con apertura estiva. Una pista principale da ballo collegata a dei corridoi esterni che movimentano la struttura.

Al posto dell’ex Mediterraneo si trova il Narciso che propone una selezione più tranquilla di musica che permette di vivere una movida rilassata. D’estate funziona la pista esterna mentre in inverno le serate trovano posto in due sale al chiuso.

Uno degli storici locali di Riccione è il Pascià che è stato recentemente ristrutturato ed ammodernato mantenendo però quello stile indirizzato verso ad una clientela di alto profilo. Propone House e Dance anni 80-90, sexy show e Burlesque nella discoteca che annovera anche un ristorante.

Il Byblos è tra gli storici locali che si trova sulle colline di Riccione che è noto per la sua esclusività e una selezione molto severa. Si trova all’interno di una villa incorniciata da un notevole parco e consente di mangiare e ballare all’interno della stessa struttura.

