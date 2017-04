Quanto costa mettere la parabola Sky?

Il servizio Sky si può godere soltanto attraverso l’installazione di una parabola, ma quanto costa? Il pacchetto generalmente è tutto compreso, quindi servizio installazione racchiude la parabola installata da parte di un tecnico specializzato e “brandizzato” Sky.

Il tecnico Sky arriverà nell’abitazione dell’utente che ha richiesto l’installazione e installerà la parabola o sul balcone di proprietà o all’esterno della casa. Successivamente posizionerà il decoder, fisserà l’antenna con una staffa e installerà un illuminatore universale.

Naturalmente il tecnico specializzato si occuperà anche di collegare la parabola al decoder in maniera che il cavo sia visibile. Viene, inoltre, effettuata l’attivazione del servizio e la verifica del complessivo funzionamento dell’impianto. Tutta l’operazione ha un costo di circa 30 euro.

Se durante l’intervento vengono attuate anche delle instillazioni personalizzate, il costo aumenta in confronto a quello dell’instillazione standard. Il cliente ha tutto il diritto di chiedere le instillazioni personalizzate, ma visto che sono fuori dalla tariffa standard è bene sapere che avranno un costo aggiuntivo e la totale disposizione del tecnico. Sarà il tecnico a stabilire se il tipo di installazione richiesta non rientra nel tipo di intervento standard, richiedendo un prezzo maggiore. /p>

C’è la possibilità, però, di comprare una parabola senza effettuare l’installazione attuata del tecnico. In questo caso è bene chiarire alcuni punti: in realtà non esiste una vera e propria parabola Sky. Per ricevere il segnale dal decoder Sky va bene qualsiasi apparecchio funzionate e ben montato dedicato a questo tipo di utilizzo. In questo caso il prezzo può variare dai 30 ai 200 euro secondo il tipo di parabola e delle caratteristiche che questa ha, come potenza e grandezza. L’installazione in questa opzione è, ovviamente, esclusa.

