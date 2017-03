Come organizzare un matrimonio a tema cioccolato!

Ormai è un must vero e proprio personalizzare al massimo il giorno delle nozze. Per questo motivo le coppie si tengono aggiornate su tutte le mode del momento e le tendenze, con una costante ricerca del dettaglio originale ed innovativo, quello che in qualche modo farà la differenza per il loro wedding day. Ovviamente il primo passo da fare per gli sposi è quello di scegliere un tema.

Un tema originale e davvero goloso, sfizioso e appetitoso è quello del Cioccolato!

Come naturale che sia, il tema cioccolato è consigliato per chi si sposa in mesi non troppo caldi. Questo perché il cioccolato dovrà far parte degli allestimenti ed essere un vero e proprio fil rouge, oltre ad essere un sapore presente sul menù del vostro matrimonio. La tagliata al cioccolato, per esempio, può stupire i vostri ospiti e il palato di tutti gli invitati. E perché no, di cioccolato anche bomboniere e cadeaux segnaposto.

In questo caso si addice perfettamente il detto: “chi ben comincia è a metà dell’opera”, quindi fin dalle prime portate gli ospiti dovranno assaporare la tematica del cioccolato, che sarà il filo conduttore di tutta la giornata.

Alcuni consigli a tema cioccolato:

Per i nomi dei tavoli potete usare i nomi di cioccolatini , e ad ogni tavolo lasciare un cioccolatino segnaposto corrispondente al nome dato.

Usare la cioccolata un po ovunque avanzando gradualmente, quindi partire dalla tagliata come detto prima, fino ad arrivare alla fontana di cioccolata e frutta e perché no anche sigari in cioccolato .

La torta, o meglio la wedding cake , dovrà stupire non solo per il gusto ma anche per l'occhio di tutti gli invitati. La tendenza del 2017 in torte è generalmente una drip cake con colata di cioccolata.

Le bomboniere potrebbero essere scatole eleganti con sopra il nome degli sposi, ma se volete essere originali ed innovativi a tutti i costi potrete usare i laboratori artigianali di cioccolata per realizzare le più strane idee.

Il consiglio per il tema cioccolato è di organizzare il matrimonio nei mesi invernali e far degustare cosi anche cioccolate calde, cornetti farciti e dolcetti, il tutto accompagnato dalla migliore musica.