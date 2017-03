Il numero gratuito è uno strumento molto importante per tutti coloro posseggono un’attività, un’associazione o un servizio di telemarketing ma come attivare il numero verde?

Come attivare un numero verde? Questa è la domanda che un’attività che vuole offrire un importante servizio per la clientela si pone anche se è necessario sapere perché un numero gratuito è così importante per un’attività o un’associazione. Fornire un mezzo di contatto offline significa poter garantire alla propria clientela un modo per risolvere velocemente un problema o per attenere maggiori informazioni senza dover affrontare costi esorbitanti. Il numero 800 infatti non implica costi di attivazione né tantomeno canoni mensili ma il contraente pagherà unicamente ciò che viene usato senza alcun fronzolo inoltre compreso nel prezzo è possibile avere una completa assistenza che condurrà il cliente per sempre. Inoltre non sarà necessario acquistare nuovi apparecchi ma sarà possibile adoperare i propri telefoni.

Quando ci si chiede come attivare un numero verde è bene sapere che molto probabilmente si ha la necessità di dover accedere al servizio di assistenza perché dal numero gratuito può fare davvero la differenza tra un’operazione ben riuscita ed un’occasione mancata. In effetti la procedura di attivazione è abbastanza semplice ma prima di portarla avanti è bene parlare con un esperto del settore in modo da farsi consigliare sul tipo di numerazione da scegliere. Viene quindi inviata una lista composta da una serie di numeri verdi. Essi sono sempre nuovi e mai utilizzati Una volta aver aderito all’offerta all’utente verrà messo in condizione di svolgere tutte le operazioni grazie all’accesso al pannello di controllo. A questo punto il lavoro è fatto perché la configurazione è molto semplice ed intuitiva potendo in qualsiasi momento, sempre dalla propria area riservata, controllare il traffico del numero verde e, nel caso ce ne fosse bisogno, personalizzarlo. Una volta completata questa operazione sarà possibile decidere a quale tipo di numerazione abilitare o disabilitare quindi le chiamate provenienti da numeri cellulari ed i numeri anonimi. Per concludere è bene ricordare che vi sono delle tariffe differenti quindi la scelta più opportuna, tenendo sempre presente la cifra da destinare al servizio, è quella di decidere i tipi di numerazioni da abilitare.

Come attivare un numero verde? E’ ormai chiaro che questa è una operazione abbastanza semplice da portare avanti. La numerazione 800 è un ottimo prodotto in grado di fare aumentare in modo sostanziale il proprio volume d’affari perché il numero verde è un biglietto da visita molto importante.