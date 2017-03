Vieste tra storia ed un mare cristallino

La Puglia è ricca di coste che ha caratterizzato nel corso dei secoli la storia di questa regione. Da sempre accarezzata da due mari ha tratto e trae tuttora da questo elemento una grande fonte di sussistenza. Il mare infatti significa per molti pugliesi il sostentamento visto che questo elemento fornisce turismo e pesca ai cittadini.

Scopriamo tutte le caratteristiche che possono interessare a tutti coloro che potrebbero andare a visitare questa bella città.

La Puglia è dotata di una lunga costa ed ogni provincia è caratterizzata da paesi pittoreschi che riescono a conquistare il cuore di chi li visita. Un paese degno di grande attenzione è Vieste, conosciuta come la perla del Gargano, ha delle caratteristiche morfologiche che lo rendono unico in Puglia. Posto su un promontorio Vieste si caratterizza per avere tre spiagge divise da due punte: quella di San Francesco e quella di Santa Croce. La prima è quella di più antica urbanizzazione poiché riusciva ad offrire una maggiore sicurezza da possibili attacchi nemici, preoccupazione abbastanza serie in quel periodo, troviamo quindi la consueta conformazione urbana da centro medievale mentre nella parte costruita nella punta di Santa Croce sorge la parte più giovane dove comunque è possibile ammirare costruzioni ottocentesche.

Tra le costruzioni più interessanti troviamo la Cattedrale in stile romanico pugliese con un campanile più giovane, si parla del diciottesimo secolo, non molto alto ma in stile barocco. Questa costruzione si integra perfettamente nel contesto cittadino. Il Castello degli Svevi non poteva che nascere nella punta di San Francesco perché da questa posizione si poteva controllare tutto il territorio. Questa architettura mlitare a pianta triangolare si caratterizza per essere di colore scuro e ciò la differenzia dalle altre costruzioni cittadine. Chi ama non solo le architetture storiche ma anche il mare sicuramente potrà andare nella spiaggia di Pizzomunno, chiamata anche del castello, prende questo nome da un monolite presente nella battigia. Questa spiaggia è inoltre caratterizata anche da un grande numero di leggende. Altre caratteristiche interessanti di questa città sono la vicinanza alla Foresta Umbra, le bellissime Isole Tremiti. Altri importanti luoghi di interesse è la necropoli paleocristiana La Salata, le suggestive grotte e l’Arco di San Felice.