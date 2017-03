Tende oscuranti per professionale e non solo

Le tende oscuranti sono particolarmente adatte per l’uso in ambienti dove si rivela indispensabile assicurare la più totale oscurità.

L’esigenza di eliminare qualsiasi fonte di luce proveniente dall’esterno è il denominatore comune di sale meeting e sale convegni dove siano proiettati filmati o altri prodotti multimediali per i quali sia fondamentale la perfetta visione degli stessi, che può essere assicurata da un sistema di tende che non permetta alcuna infiltrazione di luce.

I vantaggi rappresentati dalle tende oscuranti sono molteplici a partire dal loro contenuto costo che si abbina alla vasta scelta a proposito di cassonetti e guide che è possibile scegliere tra diverse forme e in vari colori.

Inoltre, l’utilizzo di particolari guide che hanno la caratteristica di tendere il tessuto in modo ottimale e di chiudere ogni spazio laterale per evitare qualsiasi contaminazione luminosa, come quella rappresentata dalle fastidiose lame di luce.

L’utilizzo delle tende oscuranti non si limita solo ad usi professionali come quelle rappresentate da ambienti di lavoro come sale riunioni o altro in quanto anche gli spazi domestici possono vedere l’esigenza di avere un sistema di tende che assicuri il massimo della privacy e dell’oscurità.

Coloro che pensano che i tessuti oscuranti si limitino all’utilizzo di un telo nero, commettono un errore di valutazione in quanto l’azienda Ress Tende offre una vasta gamma di tessuti sia per esterno che per interno che hanno la caratteristica di essere oscuranti.

Scopri i vari modelli di tende oscuranti all’interno della nostra offerta che è diversificata nei seguenti modelli:

Garden Oscurante NEW, Dream-oscurante 98%, Kibo 8500, Black glass, Darkout, Darktex, Karellis 2017, Soltis B92 – N oscurante, Screen 5500, Estoryl oscurante.

Affidatevi all’esperienza

Resstende è un’azienda leader del settore che si occupa di protezione solare e unica azienda italiana che realizza esclusivamente tende tecniche avvolgibili. La nostra storia nasce nel 1975 come azienda distributrice di componenti meccanici, motoriduttori tubolari e tessuti tecnici che hanno formato una solida esperienza che, cinque anni dopo, hanno permesso di progettare e realizzare la prima serie di tende oscuranti a marchio Resstende e la nuova realtà che si è evidenziata con la realizzazione di oltre mille varianti di prodotto e la loro esportazione in più di trenta Paesi.

La qualità è espressa dall’essere dal 1999 la prima azienda del settore ad ottenere la marcatura CE dei propri prodotti grazie a continui aggiornamenti e a costanti investimenti che hanno consentito di acquisire macchine di ultima generazione e di creare nuove linee di prodotti che uniscono estetica ed essenzialità. Attenti alla sostenibilità ambientale, utilizziamo materiali ecologici come alluminio e legno per realizzare i nostri prodotti.

L’esperienza e la professionalità dell’azienda è la garanzia che offre ai propri clienti unita alla massima disponibilità e ad una consulenza capace di illustrare le migliori soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza, come quella di dotare tende oscuranti di alta qualità.