Case e ville in legno di lusso: libertà progettuale e solidità

Chi non ha sognato, almeno una volta nella vita, di abitare in una casa di lusso, caratterizzata da finiture di pregio e da un arredamento chic e glamour? E quanti hanno dovuto immediatamente rinunciare al sogno per mancanza di tempo oppure di fondi?

Ebbene, finalmente esiste un modo per far avverare tutti i vostri sogni: la villa in legno di lusso è la risposta giusta per voi. Si tratta, in particolare, di una particolare tipologia di edificio che richiede tempi molto esigui per la sua costruzione ed un costo che può essere utilmente abbattuto nel medio e lungo periodo.

Progettate per rispettare l’ambiente e per garantire un elevato risparmio energetico, le case ecologiche in legno di lusso ci aiutano a tagliare le spese di riscaldamento in inverno e di raffreddamento in estate.

Ma non solo: i vantaggi delle case prefabbricate moderne realizzate secondo i principi della bioarchitettura sono davvero molteplici. Se siete curiosi di scoprirli, proseguite nella lettura del nostro articolo.

Case in legno di pregio: il perché di una scelta

Chi ha detto che una casa costruita interamente con legno, non può essere anche di lusso? Del resto, sono proprio le moderne case prefabbricate ecosostenibili a garantire una elevata libertà progettuale. Ma cosa significa? Costruire in legno vuol dire realizzare edifici molto leggeri, snelli, con uno spessore molto ridotto delle pareti.

Tutte caratteristiche che non possono che tradursi in un elevato grado di libertà per il progettista. Scegliendo di abitare in una villa moderna in legno di grande pregio, avrete la possibilità di scegliere un design raffinato, di prevedere spazi molto ampi e di comporre la vostra casa di lusso in maniera assolutamente personalizzata.

Una libertà che solo il legno è in grado di offrire. Del resto, ricordiamo che i migliori architetti di fama mondiale utilizzano proprio il legno per i loro lavori perché apprezzano sia il pregio architettonico del materiale sia le sue indubbie qualità costruttive.

La solidità delle case in legno di lusso

Scegliendo di abitare in una casa di lusso ecosostenibile, avrete la garanzia di vivere in un edificio stabile e solido. Il legno è, infatti, un materiale dotato di eccellenti caratteristiche di stabilità, durata, solidità ed abitabilità.

Tutte caratteristiche nettamente superiori rispetto ai mattoni e al cemento ovvero ai materiali utilizzati per la costruzione di edifici tradizionali.