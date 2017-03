Forex: perché investire in questo mercato

In passato il mercato Forex era aperto esclusivamente ai grandi investitori, che si potevano permettere di utilizzare capitali di dimensioni importanti. Negli anni questo mercato ha subito diversi cambiamenti, fino a diventare uno dei più grandi al mondo, cui possono prendere parte anche investitori piccoli e medi, attraverso l’utilizzo dei prodotti finanziari derivati. Investire nel forex dà una serie di interessanti vantaggi, soprattutto rispetto al mercato borsistico.

Meglio il forex o la borsa

Una delle principali motivazioni del successo del mercato forex è la modalità con cui si può comprendere l’andamento dei cambi tra valute. Chi investe nei titoli azionari infatti è costretto a basare le sue decisioni su analisi precise, volte a comprendere lo stato di salute di una società e quali vantaggi si possono ottenere acquistandone le azioni. Chi investe nel forex invece trova nei fatti politici ed economici mondiali dei validi appigli su cui basare le proprie previsioni. Basta leggere un qualsiasi quotidiano o rivista dedicato all’economia per trovare una serie di indicazioni sull’andamento dei cambi, senza bisogno di essere grandi esperti di finanza e di mercati.

Un mercato in continuo movimento

Un altro vantaggio del forex sta nel fatto che è un mercato OTC, ossia che non possiede una sede fissa. Quando si investe in borsa è necessario infatti che l’ente che la gestisce sia operativo, quindi in Italia durante le ore lavorative settimanali. Il Forex invece è attivo 24 ore al giorno, 5 giorni a settimana. Volendo è possibile investire anche durante le ore notturne, o a intervallo pranzo, ritagliandosi del tempo al di fuori degli orari lavorativi di ognuno. Quindi in pratica chiunque può trovare un momento della giornata da dedicare al Forex, effettuando subito i propri affari, senza dover attendere l’”orario di apertura” del mercato.

Apprendimento rapido

Grazie alle peculiarità del Forex apprendere le modalità per investire in questo mercato è abbastanza semplice. Chiaramente conviene dedicare del tempo alla propria formazione personale, ma si tratta comunque di corsi aperti a tutti, anche a chi non si intende in alcun modo di finanza o di mercati. A tal proposito in rete si trovano numerose guide e tutorial come ad esempio quelli disponibili sul sito laguidaforex.it. Basta dedicare a questo tipo di apprendimento qualche giornata per avere perfettamente chiaro il funzionamento degli scambi sul forex e ottenere la capacità di investire nel modo migliore possibile. Inoltre, per iniziare è sufficiente un capitale contenuto, anche di poche centinaia di euro.