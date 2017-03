I sei segreti di un ottimo buongiorno

Un ottimo buongiorno è importante! Diventa il sole della tua alba. Le prime ore di veglia sono cruciali, sono proprio quelle che possono impostare il tono di tutta la giornata. Una mattina cattiva crea un cattivo umore. D’altra parte, un buon giorno pieno di attività, alimentandosi dell’energia positiva, ti può dare l’ispirazione per trasformarti in un supereroe! Con queste mosse è possibile iniziare ad investire nella parte più importante della vostra giornata. Dopo tutto, una buona giornata inizia con una buona mattina.

Per prima cosa dovete “Pianificare in anticipo tutto la sera prima”

Qualunque siano le vostre zone di difficoltà, sono al mattino: schiaritevi la mente e vedrete quanta confusione si può eliminare la sera prima. Ad esempio, se si trascorre parte della vostra giornata a fissare il vostro armadio chiedendo cosa indossare, si possono scegliere i vestiti prima di andare a letto. Pianificare in anticipo per quanto possibile, vi darà la possibilità di vivere una mattinata che, se tutto va bene, può funzionare come un orologio.

Svegliarsi prima

Le migliori mattine sono sempre quelle in cui ti alzi presto. Non vi può far male svegliarsi 30 minuti prima di dover essere fuori dalla porta. Quando vi sveglite tardi, dovete fare tutto di corsa. Se vi svegliate prima invece, la vostra mattina sarà più rilassante. L’ideale quindi è svegliarsi prima e godersi l’inizio di un nuovo giorno.

Meditare e pregare

Trovare un posto nella vostra casa che è tranquillo e privo di distrazioni inutili (e non può essere il vostro letto, perché si rischia di riaddormentarsi). Leggi qualcosa di ispirazione e poi pensa in silenzio. Fai un respiro profondo. Poi prendine un altro. Ogni mattina ciò vi farà essere in pace.

Esercizio

Sappiamo tutti che l’attività fisica è importante per la vostra salute, ma non tutti possono trovare il tempo per farla. Andare in palestra di buon ora al mattino, migliorerà le vostre giornate.

Fare colazione

Basti pensare a questo proposito ad una ricca colazione salata, dolce, con una buona tazza di caffè, un bicchiere di succo d’arancia … Non vi sentite già meglio? Naturalmente, sì. E’ la prima colazione! E’ il primo pasto della giornata ed è anche il più importante.

Sto parlando di una vera colazione – non solo una tazza di caffè o un croissant.

Baciate i vostri cari

E’ importante liberare il vostro affetto, non lasciate che nessuno della vostra famiglia esca dalla porta senza fargli sapere che per voi è speciale. Fare qualcosa ogni giorno che mostra a chi amate i vostri sentimenti, vi sarà una parte del loro buon giorno ad illuminare il resto della vostra giornata.