Opzioni binarie: 2 strategie che funzionano

Le opzioni binarie sono uno degli strumenti più prolifici dell’intero mercato mondiale, ecco perché sempre più persone sono attratte da esse e cercano di intraprendere una carriera in questo mondo, talvolta anche con ottimi risultati. C’è da dire anche che nonostante sia un mondo che molti stanno scoprendo negli ultimi anni, il trading online è in funzione da molto prima, infatti esistono davvero tantissimi trader esperti del settore che ne fanno il proprio lavoro da decenni. Questi stessi trader ogni giorno sono alla ricerca delle migliori strategie per migliorare i profitti e aumentare la prolificità delle proprie operazioni, alcune delle più funzionali strategie del mondo prevedono l’uso di alcuni particolari indicatori che permettono di analizzare al meglio ed in maniera tecnica i dati di mercato.

Cosa sono gli indicatori nel dettaglio

Il Moving Avarege Convedence – Divergence o più comunemente MACD è tra i più utilizzati del settore, proprio per la sua grande precisone nel fornire segnali quasi sempre veritieri. Il suo funzionamento è molto semplice, fa capo all’utilizzo di tre diverse medie mobili e nel momento stesso in cui esse si incrociano, arriva il segnale in cui è idoneo agire. Tutti i trader esperti sanno muoversi con grande dinamismo e velocità quando hanno a che fare con strategie che prevedono l’utilizzo di questi indicatori, per cui i risultati possono essere drasticamente diversi da quelli che può ottenere un neofita che ne fa uso, però in linea di massima è utilizzabile anche dai trader meno esperti, l’importante è capire quando è il momento esatto per entrare sul mercato e cercare di ottenere risultati profittevoli, senza farsi per questo abbindolare dai falsi segnali che ogni tanto si verificano, perché è vero che è un indicatore tra i più precisi del settore, ma non è possibile avere il 100% della sicurezza, perché quando si opera con le opzioni binarie, il fattore rischio è insito e va calcolato, anche per poterlo sfruttare a proprio favore!

In conclusione quindi possiamo affermare che per ottenere risultati più precisi, sicuramente è utile fare uso di questi indicatori che possono cambiare le sorti di un trader se estrapolati in maniera corretta, il consiglio primario è sempre quello di non investire mai più del 5% del proprio capitale in un singolo investimento, anche se i segnali fossero dei più certi, perché questo è il corretto approccio alle opzioni binarie.

Nel mondo del trading esistono davvero tante strategie e tante soluzioni utili per diminuire il fattore rischio ed operare in maniera più precisa e sicura, chiaramente rimane uno strumento finanziario che racchiude al suo interno una percentuale di rischio, ma la cosa importante è sempre riuscire a gestire questo fattore, uno dei modi migliori per farlo è sicuramente fare uso di indicatori affidabili, ed è questo il caso della media mobile semplice, che rimane ancora oggi uno degli indicatori più utilizzati dai trader di tutto il mondo.

Come e quando utilizzare la media mobile semplice

Il funzionamento della media mobile semplice è molto facile da comprendere e fa riferimento ai segnali dei prezzi, indicando quando sarà il momento migliore per acquistare e per vendere. Molto spesso questo indicatore viene utilizzato in relazione alle opzioni binarie a 60 secondi, tipologia particolarmente amata dai trader, che permette di poter chiudere un numero altissimo di operazioni in un solo giorno. L’utilizzo della media mobile semplice è consigliato davvero a tutti, dal neofita che muove i primi passi sino al professionista navigato che opera in maniera professionale e precisa 365 giorni all’anno. E’ chiaro che per chi si approccia per la prima volta all’utilizzo di questo indicatore il consiglio è quello di fare pratica all’interno delle piattaforme demo che moltissimi broker offrono ai loro clienti. Per comprendere al meglio e sfruttare il suo funzionamento potrà bastare cercare sul web qualche esempio di strategia basata sulla media mobile semplice e seguire i passaggi in maniera semplice e ordinata.

Il trading online non porta risultati se affrontato chiudendo posizioni in maniera casuale, la strategia è alla base del trading e senza di essa sicuramente sul lungo termine i risultati non potranno essere prolifici, il consiglio quindi è quello di sfruttare il più possibile strumenti come questo che da anni aiutano i trader nel loro percorso lavorativo o semplicemente di passione, d’altronde se gran parte dei trader ne fanno uso ci dovrà pur essere un motivo.

Chiaramente non sempre le previsioni sono veritiere, altrimenti staremmo parlando di uno strumento miracoloso in grado di arricchire in trader di tutto il mondo, però possiamo affermare con certezza che diminuisce il fattore rischio, se utilizzato nella maniera consona, per farlo saranno comunque necessari informazione costante e studio dei mercati azionari e delle news di mercato giorno dopo giorno, così da poter fondare una strategia solida e vincente.