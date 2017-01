Calcio, 21ª giornata Serie A: big match allo Stadium e San Siro

Sabato 21 e domenica 22 gennaio si gioca la seconda partita del girone di ritorno, che vedrà scendere in campo due big match, quello tra Juventus e Lazio dello Stadium e quello tra Milan e Napoli di San Siro. C’è attesa, dunque, per i risultati di questo prossimo turno di serie A che potrebbero portare cambiamenti decisivi sulle prime posizioni della classifica.

La prima a scendere in campo sarà la formazione viola, ospite a Verona, uscita vittoriosa dallo scontro contro la Vecchia Signora grazie alle reti di Kalinic e Badelj.

La 21ª giornata di campionato si apre dunque al Bentegodi, con il fischio d’inizio alle ore 18.00 di Chievo-Fiorentina.

Si gioca nella giornata di anticipi anche il primo big match di questa giornata, quello tra Milan e Napoli, in programma alle ore 20,45. Montella si trova a fare i conti con influenti squalifiche che vedono fuori da San Siro Romagnoli e Locatelli. Se a sostituire il difensore sarà senza dubbio Gustavo Gomez, non è ancora chiaro chi scenderà in campo al posto del centrocampista: probabilmente Sosa. L’allenatore partenopeo dovrà invece rinunciare al difensore senegalese Koulibaly, al momento impegnato in Coppa d’Africa. In dubbio anche la presenza di Albiol, Tonelli e Chiriches. Al centrocampo invece favoriti Jorginho e Zielinski.

Si continua domenica 22 con il fischio d’inizio la seconda importante partita del turno. È in programma alle ore 12,30 lo scontro tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Simone Inzaghi, dove saranno assenti per squalifica Lulic, Alex Sandro e Sturaro. Allegri potrà però contare su Lichsteiner, che sembra essere tornato al centro degli interessi della società bianco-nera in vista del rinnovo.

Considerata invece la squalifica di Lulic, Inzaghi schiererà molto probabilmente Patric sulla fascia sinistra.

In programma invece alle ore 15,00 Genoa-Crotone, Palermo-Inter, Pescara-Sassuolo, Empoli-Udinese e Bologna-Torino.

Si chiude il ventunesimo turno di serie A con il posticipo previsto per le ore 20.45, quando la Roma di Spalletti ospiterà all’Olimpico il Cagliari di Rastelli. L’allenatore rosso-blu si dichiara pronto a sfidare la squadra capitolina, forse caricato anche dal rientro del difensore portoghese Bruno Alves, mentre dall’altra arte Spalletti potrà contare su rientro di De Rossi e Rüdiger.