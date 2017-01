Come ritrovare il peso forma dopo le feste

Salire sulla bilancia dopo le feste di Natale non riserva mai buone notizie. Ecco perché dopo pranzi e cene fin troppo abbondanti, passate le feste, sentiamo la necessità di liberarci dei chili di troppo, della pancia gonfia e di quel senso di pesantezza che sembra non riuscire ad abbandonarci. Non abbiamo bisogno di una vera e propria dieta, ci basterà seguire un regime alimentare disintossicante che preveda l’assunzione di specifici alimenti. Esistono infatti dei cibi che stimolano naturalmente il lavoro del fegato, organo deputato alla disintossicazione del nostro corpo e altri che aiutano ad accelerare il metabolismo.

Verdure a foglia verde: la clorofilla di cui sono ricchi aiuta a disintossicare dai metalli pesanti, dalle tossine e dagli agenti inquinanti.

Ananas: è nota sopratutto per la sua azione diuretica e dimagrante ma facilita anche la digestione e aiuta contro la ritenzione idrica.

Papaya: è ricca di vitamina C e di enzimi digestivi questo la rende estremamente efficace contro la stitichezza e per mantiene il colesterolo sotto controllo.

Peperoncino: è considerato l’alimento in grado di stimolare di più il nostro metabolismo. Grazie alla capsaicina non solo stimola il nostro metabolismo ma riduce anche il senso di fame aiutandoci, di conseguenza, a mangiare di meno. Attenzione a non abusarne però, perché un consumo eccessivo può causare bruciore di stomaco.

Caffè: non contiene calorie (se lo si beve amaro!) ed è un alimento così detto termogenico ovvero che stimola la combustione dei grassi per produrre l’energia necessaria al nostro corpo. Non solo è in grado di accelerare il nostro metabolismo ma aiuta anche a ridurre il senso di fame. Oltre al classico caffè torrefatto esiste anche il caffè verde (maggiori info qui), del quale si sente molto parlare ultimamente. Anche questo alimento aiuta il processo metabolico e ritrovare un generale stato di benessere.

È sempre bene ricordare che tutti questi accorgimenti vanno uniti ad una regolare attività fisica, importantissima per mantenere il nostro corpo in salute. Bere tanta acqua ed assumere della frutta prima di ogni pasto sono altre due preziose abitudini che dovremmo seguire quotidianamente.

