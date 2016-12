Infestazione da insetti come affrontarla

Estate o inverno, per gli insetti, nella maggior parte dei casi, non fa differenza! Quando in gioco c’è la loro sopravvivenza, la stagione è indifferente, loro infestano qualsiasi luogo gli sia congeniale alla sopravvivenza e continuazione della specie. Il potere infestante di alcune specie è davvero significativo, riescono a sopravvivere alla maggior parte delle contromisure “casalinghe” che possiamo mettere in campo per fronteggiarli.

Nella quasi totalità dei casi sarà necessario far intervenire disinfestatori professionisti e qualificati, con contromisure molto complicate e che necessitano di mani esperte!

La stagionalità di cui parlavamo è strettamente legata al fatto che gli insetti infestanti hanno diversi stadi di sviluppo (di solito tre) ed almeno due di esse sono potenzialmente dannose e moleste.

Ad esempio, dove vi siano larve di un insetto, esse sono in grado di infestare cibo, legno, letti ecc ecc; di contro l’insetto della larva stessa, sviluppato magari a distanza di settimane o mesi, infesterà a sua volta l’ambiente per deporre le uova, posandosi un po’ ovunque e magari nutrendosi (vedi le mosche).

Le diversissime tipologie di insetto poi fanno sì che in inverno avremo l’infestazione di un tipo di insetto e d’estate di mille altri.

Dobbiamo un po’ fare pace con il fatto che sono sulla terra da molto prima di noi e ne “rivendicano” il possesso semplicemente perpetrando la loro sopravvivenza. Hanno capacità di adattamento che vanno al di là delle comuni tecniche di disinfestazione casalinghe ed è per questo che i metodi di lotta agli insetti è una vera e propria scienza che deve tenere conto di caso per caso, specie per specie e condizioni ambientali e di habitat specifiche. I professionisti del settore sono principalmente degli esperti di etologia. Conoscono tutte le fasi di sviluppo e vita degli insetti da combattere e adeguano le contromisure ad esse. Nello specifico, le contromisure per combattere una singola infestazione possono essere estremamente differenti per le uova, la larva e l’insetto in se! Ciò che è efficace contro l’insetto non provocherà nulla sulle uova e la stessa cosa vale per la larva e viceversa!

Nella quasi totalità dei casi i disinfestatori operano in diverse fasi e con diversi strumenti. Modificano l’habitat in cui vi sia l’infestazione onde evitare che lo stesso sia congeniale alla sopravvivenza dell’insetto stesso o che sia appetibile ai fini dello stanziamento di una colonia infestante! Danno consiglio al cliente per predisporre l’ambiente alla disinfestazione e per la prevenzione del verificarsi delle condizioni ideali all’uno o all’altro insetto!

Spesso un sopralluogo di professionisti del settore serve ad identificare criticità per evitare che si creino infestazioni di qualsiasi tipologia di insetti, non solo di quelli per cui si è richiesto l’intervento! Sono perciò in grado non solo di curarsi dell’emergenza, ma di dare preziosissimi consigli per evitarne altre!