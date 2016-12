Modena: disinfesta scarafaggi e blatte

Gli interventi di disinfestazione da scarafaggi e da blatte su Modena sono piuttosto frequenti, in quanto questi insetti sono decisamente comuni nel nostro paese.

Contrastare con la dovuta attenzione l’indesiderata presenza di blatte e di scarafaggi è molto importante, e prima di scoprire per quale ragione facciamo il punto su cosa contraddistingue questi insetti.

Blatte e scarafaggi: cosa li contraddistingue?

Gli scarafaggi e le blatte sono degli insetti che vivono principalmente in ambienti bui e umidi, come ad esempio nelle fognature, e la loro presenza non è affatto rara negli spazi urbani, soprattutto nel periodo estivo.

Blatte e scarafaggi sono animali prettamente notturni, è assai difficile infatti vederli durante il giorno, e in natura ne sono presenti migliaia di specie differenti, ognuna delle quali ha delle sue peculiarità sia dal punto di vista dell’aspetto che delle abitudini.

Le blatte che capita di individuare nei contesti urbani sono in genere le tipologie cosiddette “commensali” dell’uomo, quindi degli insetti che sono attratti dagli alimenti e che tendono a venir fuori piuttosto frequentemente dalle loro tane.

Non è raro che questi insetti si manifestino dunque all’interno di abitazioni, oppure di ristoranti, e ovviamente la loro presenza deve essere contrastata in modo assoluto se si vuol preservare l’igiene.

Blatte e scarafaggi sono inoltre degli insetti che si riproducono facilmente, e anche per questo motivo sono piuttosto temuti.

Perché scarafaggi e blatte sono insetti così temuti?

É cosa nota il fatto che la presenza di blatte e scarafaggi sia quanto mai sgradita: a livello di senso comune questi insetti suscitano ribrezzo, ed effettivamente il loro aspetto non è piacevole, ma al di là di questo vi sono delle ragioni ben più importanti per cui sono considerati piuttosto pericolosi.

Scarafaggi e blatte, infatti, sono degli insetti in grado di trasmettere una vasta gamma di organismi patogeni, dunque negli ambienti infestati non è affatto esclusa l’eventualità che vengano trasmesse delle malattie all’uomo, o anche ad altri animali.

Il fatto che questi insetti, come detto, vivano abitualmente in ambienti per nulla igienici, come ad esempio le fognature, li rende ancor più dei nemici dell’igiene e un possibile veicolo di trasmissione di parassiti e microrganismi.

In molte città italiane il problema di blatte è scarafaggi è davvero molto sentito, al punto che sono state spesso emesse delle ordinanze comunali: la presenza di questi insetti all’interno delle fognature è davvero molto massiccia, e non è raro che escano fuori da queste zone sotterranee tramite tombini e pozzetti di raccolta dell’acqua piovana, soprattutto nelle sere e nelle notti in cui le temperature sono elevate.

Evitare assolutamente le soluzioni di tipo “fai da te”

Se si ha bisogno di effettuare un intervento di disinfestazione da scarafaggi e blatte, tecnicamente noto come deblattizzazione, rivolgersi a dei professionisti è fondamentale.

Solo degli operatori esperti, infatti, possono garantire dei risultati apprezzabili, ragion per cui è improbabile riuscire a disinfestare un’area più o meno ampia tramite interventi “fai da te”.

Come detto in precedenza, peraltro, questi insetti possono trasmettere dei microrganismi patogeni all’uomo, quindi bisogna evitare qualsiasi tipo di contatto con le blatte e con le aree che hanno infestato: gli operatori che eseguono tali interventi, infatti, adoperano tutte le precauzioni del caso durante il loro lavoro.

Come si esegue un intervento di deblattizzazione

Gli interventi di disinfestazione riguardanti scarafaggi e blatte si possono eseguire in molti modi differenti, e spetta all’azienda incaricata valutare le opportunità migliori dopo aver considerato le peculiarità del singolo caso.

Nella grande maggioranza dei casi le deblattizzazioni si effettuano utilizzando degli appositi insetticidi, i quali si rivelano implacabili contro tutti gli insetti presenti nella zona trattata.

Queste sostanze sono selezionate con grande rigore dai professionisti del settore: non solo devono verificarsi estremamente efficaci contro gli insetti, ma devono essere allo stesso tempo del tutto innocue nei confronti dell’uomo e degli altri animali.

Le deblattizzazioni non si limitano esclusivamente ad annientare gli insetti presenti nella zona infestata, ma devono anche prevedere delle azioni preventive.

I professionisti specializzati, infatti, valutano con attenzione le varie caratteristiche del contesto ambientale, scoprendo quali possono essere delle possibili vie di transito per questi indesiderati insetti.

Non è affatto raro, quindi, che le deblattizzazioni vengano accompagnate da azioni di natura meccanica, le quali impediscono in modo preventivo l’accesso di nuovi insetti all’area trattata.

Allo stesso tempo, ovviamente, le deblattizzazioni devono restituire agli ambienti una salubrità impeccabile, di conseguenza chi si rivolge a un’azienda specializzata ha la certezza assoluta che nelle zone trattate non vi sarà più la benché minima traccia organica di questi insetti.