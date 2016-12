Cerchi un rivenditore di cucine Ernestomeda a Roma?

Individuare dei validi rivenditori di cucine Ernestomeda a Roma sicuramente una soluzione ottima per assicurarsi delle cucine di livello: questo brand Made in Italy un autentico sinonimo diqualit e di accattivante design, e commercia solo tramite rivenditori ufficiali selezionati.

Il grande prestigio del marchio italiano Ernestomeda

Rivolgersi a dei rivenditori di cucine Ernestomeda a Roma una scelta pi che consigliabile se si pretendono degli arredi di qualit, funzionali e pregevoli sul piano estetico: questa casa produttrice italiana, infatti, molto apprezzata in tutto il mondo.

Appartenente al rinomato Gruppo Scavolini dal 1996, quest’azienda con sede a Montelabbate Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, propone una ricca gamma di cucine ricche di interessanti peculiarit tecniche e funzionali.

Le opportunit di scelta sul piano estetico sono molteplici, ad ogni modo questo marchio dimostra di privilegiare gli ambienti contemporanei ed essenziali.

Per offrire solo ed esclusivamente il meglio ai propri clienti, il marchio Ernestomeda si avvalso di prolifiche collaborazioni con molti importanti designer, tra cui Giuseppe Bavuso, Marc Sadler, Rodolfo Dordoni, Carlo Bartoli, solo per citarne alcuni.

Produzione Ernestomeda: qualit e rispetto dell’ambiente

Oltre che per l’ottimo design e l’indiscussa qualit delle sue creazioni, Ernestomeda un marchio molto prestigioso anche per la sua rigorosa politica aziendale, costantemente rivolta al miglioramento dei prodotti e all’innovazione.

Il rispetto per l’ambiente da sempre una priorit per questo marchio italiano: l’azienda vanta infatti presso la propria sede produttiva ben 16.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, grazie ai quali riesce ad evitare che vengano immessi nell’atmosfera 722.160 kg di anidride carbonica annui, nei periodi dell’anno in cui l’irraggiamento solare pi scarso, inoltre, l’azienda fa comunque riferimento a fonti energetiche di tipo rinnovabile.

Per realizzare le sue cucine Ernestomeda utilizza Idroleb, pannello ecologico dalle emissioni di formaldeide bassissime e con ottime capacit di idrorepellenza.

La grande qualit di Ernestomeda e dei suoi processi produttivi confermata anche dallenumerose certificazioni che questo brand riuscito a conseguire, ovvero la UNI EN ISO 9001, la UNI EN ISO 14001, la certificazione OHSAS 18001:2007 riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro e il riconoscimento LEED Compliant, relativo all’inquinamento Indoor.

Rivenditore di cucine Ernestomeda a Roma: Forma Luxury Living

Rivolgersi a dei rivenditori di cucine Ernestomeda a Roma pu essere dunque un’ottima scelta se si vuol comperare una cucina di grande qualit ed esteticamente accattivante, e tra i rivenditori ufficiali di questo marchio operanti nella Capitale vi Forma Luxury Living.

Forma Luxury Living un’azienda giovane e di grande professionalit, un marchio che tratta esclusivamente prodotti selezionati e che si rivolge a un target di clienti molto esigente.

L’azienda Forma Luxury Living concessionaria ufficiale del marchio Ernestomeda, e proponetanti bellissimi modelli di questo noto brand italiano.Forma Luxury Living vanta diversi show room nella Capitale, e quello dedicato alle cucine Ernestomeda quello situato in via Fernando Colombo, presso il quale si possono scoprire tante bellissime creazioni di questo marchio.

Cucine di qualit in formula Contract

Ernestomeda un marchio che cura con grande rigore la personalizzazione delle cucine, ragion per cui propone delle suggestive creazioni modulari che possono abbinarsi in modo impeccabile a qualsiasi contesto e che possono, allo stesso tempo, rispondere al meglio alle preferenze estetiche del cliente.

Forma Luxury Living pronto a mettere la propria esperienza al servizio di chi acquista anche per quanto riguarda le fasi di progettazione, facendo in modo che ogni cucina si riveli un modello ad hoc, specifico per l’ambiente in cui verr collocata.

Acquistando delle cucine Ernestomeda rivolgendosi allo show room romano di Forma Luxury Living, inoltre, possibile assicurarsi la vantaggiosa garanzia 10 Anni Kitcken’Care, la quale garantisce ben dieci anni di garanzia a tutti i clienti che acquistano delle cucine Ernestomeda presso qualsiasi rivenditore ufficiale del brand.

Ernestomeda dunque un autentico sinonimo di qualit e di affidabilit, un’azienda che grazie al pregio tecnico ed estetico delle sue creazioni riuscita a divenire un marchio di fama internazionale, una realt molto conosciuta ed apprezzata anche oltre confine.

Per acquistare queste eccellenti cucine Made in Italy fondamentale affidarsi a dei rivenditori ufficiali, e per quel che riguarda i rivenditori di cucine Ernestomeda a Roma lo show room di Forma Luxury Living il principale punto di riferimento.