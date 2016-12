Distributori Herbalife a Roma

Affidarsi a un professionista specializzato nella distribuzione di prodotti Herbalife a Roma fondamentale per chiunque desideri utilizzare i rinomati integratori alimentari naturali di questo brand, una realt famosa in tutto il mondo la quale pu rispondere in modo ottimale alle esigenze nutrizionali pi disparate.

Herbalife, famosissimo marchio internazionale

Herbalife un marchio davvero molto famoso, un’autentica icona per quel che riguarda il mondo degli integratori alimentari.

I numeri di quest’azienda sono altisonanti: Herbalife, impresa che stata fondata nel 1980, presente praticamente in tutto il mondo, conta 4.000 dipendenti e ogni anno registra un fatturato di diversi milioni di dollari.

notevole, inoltre, il suo apparato di vendita: Herbalife commercia i suoi prodotti affidandosi a una serie di distributori indipendenti, i quali ricavano i loro guadagni tanto dalla vendita diretta quanto dalle commissioni attribuite loro direttamente dall’azienda.

Questo modo di operare rappresenta un’autentica tipicit del marchio Herbalife: i prodotti di questo brand non possono essere individuati nell’ambito della grande distribuzione o in altri negozi, ma si possono essere acquistare solo ed esclusivamente rivolgendosi a un distributore ufficiale.

Herbalife, una vasta gamma di prodotti per ogni esigenza

Herbalife propone tantissimi prodotti interessanti, e l’intento di questo brand quello di soddisfare le esigenze nutrizionali pi disparate.

L’elenco lungo: Herbalife offre infatti snack e prodotti per la prima colazione, infusi a base di erbe naturali, prodotti specifici per sportivi, come ad esempio integratori energetici a base di carboidrati, integratori proteici per la massa muscolare, integratori a base di Guaran, e ancora integratori ideati per chi ha esigenze nutrizionali specifiche, come ad esempio quelli per i celiaci, per i vegetariani, per i vegani, per gli intolleranti al lattosio, prodotti a base di Aloe Vera, pianta che vanta delle propriet davvero eccezionali e anti altri ancora.

E’ proprio questo, dunque, uno dei punti di forza del marchio Herbalife: facendo riferimento ai prodotti di questo brand, infatti, certamente possibile individuare ci di cui si ha bisogno.