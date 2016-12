È possibile vendere la propria auto online? Vediamo come si fa

Sono tanti oggi i siti che propongono il servizio di compro auto usate; si tratta di siti gestiti da società che si occupano esclusivamente di questo e che propongono un servizio completo e molto facile da sfruttare.

Come funziona

Per vendere la propria auto usata online è sufficiente comunicarne le principali caratteristiche al gestori del sito che più ci interessa. In genere non è necessario inviare fotografie o copie della documentazione associata alla vettura, basta invece compilare un semplice questionario, in cui si inseriscono i dati principali della macchina, come ad esempio l’anno di immatricolazione. In breve tempo si otterrà una quotazione indicativa, che rappresenta la cifra che si può ottenere con una vettura identica alla nostra in buono stato di conservazione.

Per avere una quotazione più accurata è bene indicare dei dati veritieri, e inserire anche la presenza di particolari accessori, come ad esempio l’impianto di alimentazione a GPL, il climatizzatore o il navigatore satellitare.

Cosa avviene in seguito

Se la quotazione ricevuto ci aggrada, potremo dare il via agli step successivi della vendita. Il primo consiste nel portare la nostra macchina presso una filiale della società che gestisce il sito. Qui la vettura potrà essere controllata accuratamente, per verificarne lo stato di usura o di conservazione.

La presenza di alcuni difetti, come ad esempio una carrozzeria rovinata, possono portare ad una forte diminuzione della quotazione iniziale. Al termine della verifica l’esperto si esprimerà subito in merito al valore commerciale della vettura, ossia la cifra che potremo ricevere al momento della vendita. Se tale stima ci sta bene, possiamo subito lasciare la macchina, per riceverne in cambio in contanti la cifra pattuita. Non dovremo più preoccuparci di nulla: la macchina passa alla società che gestisce il sito, che si occuperà anche del passaggio di proprietà e di tutta la burocrazia necessaria, sollevandoci anche da questo tipo di incombenze.

Tanti vantaggi

È chiaro che vendere la propria macchina presso un sito di compro auto usate è una scelta molto pratica e comodo. Tipicamente la proposta economica non è tra le più elevate, ma si deve anche tenere conto che la compravendita avviene in tempi molto brevi, senza alcun tipo di impegno da parte nostra. In ogni momento infatti possiamo decidere di rinunciare alla vendita e di tornare a casa con la nostra vecchia macchina. Non dovremo perdere tempo alla motorizzazione o occuparci di pubblicizzare la vendita del nostro mezzo.