Mutui on line: perché è importante scegliere la banca giusta e non solo la rata più bassa

Scegliere la giusta banca, in linea con le personali esigenze e capacità economiche, è di certo il passo principale affinché le richieste di mutui, online o tradizionali, vadano a buon fine e portino all’acquisto della casa dei propri sogni. L’utilizzo dei comparatori dei siti specializzati per i mutui on line rappresenta un utile ed efficiente strumento.

Come si sceglie la banca per il mutuo oggi

Se prima la scelta della banca era fatta spesso in base alla vicinanza della propria abitazione, oggi, in seguito alla crisi economica e ai molteplici cambiamenti del modo di operare delle banche stesse, si sceglie la banca con la mission più conforme ai propri valori.

Non è solo la rata a determinare la convenienza della sottoscrizione di un certo mutuo in una data banca. Bisogna conoscere bene tutte le spese accessorie che gravitano attorno al mutuo, in altre parole, bisogna aver chiaro il tipo di protocollo mutuo on line interno che la determinata banca mette in atto.

Ogni banca ha una propria politica di credito, che detta le regole del lavoro e che si evince in ogni documento, contratto, proposta e nell’attività dei singoli operatori dipendenti della banca.

Documentarsi sulla storia della banca può essere utile per meglio capire la sua filosofia aziendale, comprendere ad esempio in che modo abbia reagito alla crisi economica o semplicemente quanti mutui on line, in media, eroga all’anno, se sono propensi ad erogare mutui in situazioni particolari etc.

Come i mutui on line hanno cambiato il modo di scegliere la banca

L’ubicazione della banca pertanto diventa un parametro secondario, se non addirittura irrilevante, visto che in molti casi si opta per i mutui online, che presentano rate più basse.

Interfacciarsi con una banca stabile rappresenta, in effetti, una garanzia non indifferente, trasmettendo più fiducia e sicurezza nel sottoscrivere dei mutui on line. Inoltre una banca solida è in grado di essere più flessibile di fronte ad eventuali problematiche insorte nel corso del mutuo o eventuali ritardi di pagamento delle rate. La probabilità che si possa trovare una o più soluzioni a favore del cliente, spesso in termini di rinegoziazione rata o di sensibilità circa i ritardi di pagamento, aumenta in proporzione alla solidità e serietà della banca stessa.

In conclusione è meglio diffidare dalle banche che propongono tassi fuori mercato, estremamente vantaggiosi o che presentano documentazioni o contratti non troppo chiari.