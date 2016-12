Smaltimento Eternit Roma? Chiama Castaldi Srl per le bonifiche

Eseguire la bonifica da vecchio Eternit a Roma fondamentale in tutti i contesti in cui sono presenti delle quantità, anche esigue, di questo materiale cancerogeno: cosa nota il fatto che l’Eternit sia potenzialmente molto dannoso per la salute, di conseguenza laddove se ne rilevi la presenza necessario smaltirlo in modo attento ed adeguato.

Che cosa l’Eternit?

Eternit una particolare tipologia di fibrocemento che prende il nome dall’azienda che lo produsse: il successo dell’Eternit fu subito consistente, e questo materiale trovò presto vasti impieghi nel mondo dell’edilizia.

Solo dopo diversi anni dopo che fu commercializzato e adoperato, purtroppo, si scoprì che l’Eternit un materiale che può avere dei risvolti molto negativi nei confronti della salute dell’uomo: nello specifico questo particolare fibrocemento, quando si deteriora, tende a rilasciare nell’atmosfera delle piccole particelle d’amianto, le quali appunto possono costituire una grossa minaccia per la salute.

La grande pericolosità delle particelle d’amianto

Le particelle di amianto rilasciate nell’aria possono essere facilmente inalate, ed è proprio questa l’eventualità che deve essere in tutti i modi scongiurata.

E’ stato dimostrato in modo ufficiale che le particelle d’amianto inalate possono essere causa di cancro, e purtroppo non sono affatto rari i casi di persone che si sono ammalate e che hanno perduto la vita per il fatto di essere state esposte ad aria poco salubre.

Temute malattie come queste si sono verificate in modo molto massiccio tra i lavoratori che, purtroppo, erano costantemente esposti ad Eternit, allo stesso tempo anche chi semplicemente vive o frequenta zone in cui sono presenti delle quantità di amianto è assolutamente esposto al rischio.

I vari interventi di bonifica da vecchio Eternit a Roma

Effettuare la bonifica da vecchio Eternit a Roma nel caso in cui siano presenti delle quantità di questo pericoloso materiale, è dunque, d’obbligo, e ovviamente operazioni delicate come queste possono essere effettuate solo ed esclusivamente da professionisti esperti, in grado di operare nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e scongiurando rischi tanto per i lavoratori quanto per le persone che si trovano nei dintorni della zona da sottoporre a bonifica.

Le modalità di intervento tramite cui si può effettuare una bonifica da vecchio Eternit a Roma sono disparate e dipendono da vari aspetti, come ad esempio la condizione in cui versa il materiale: qualora la matrice sia friabile, infatti, è preferibile adottare metodologie specifiche.

Gli interventi di bonifica, ovviamente, possono riguardare i contesti più disparati, dunque capannoni industriali, condomini, terreni pubblici, solo per citarne alcuni.